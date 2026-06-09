ЦИК Молдавии: выборы в Гагаузии могут состояться в сентябре

Выборы в парламент Гагаузии могут пройти в сентябре, если разногласия между Кишиневом и Комратом будут устранены. Об этом сообщил замглавы молдавского ЦИК Павел Постикэ в эфире молдавского телеканала ТВ-8.

Выборы в парламент Гагаузии могут пройти в сентябре, если разногласия между Кишиневом и Комратом будут устранены. Об этом сообщил замглавы молдавского ЦИК Павел Постикэ в эфире молдавского телеканала ТВ-8.

"Избирательный период у нас - максимум 120 дней. Технически, согласно Избирательному кодексу Молдавии, до осени, я думаю, еще реально подготовить всю почву для того, чтобы организовать выборы в Народное собрание. То есть в конце сентября уже можно было бы назначить выборы", - указал он.

Вместе с тем такой сценарий возможен, если власти Гагаузии "закопают топор войны", а "Народное собрание, исполнительный комитет автономии и судебные инстанции идентифицируют кандидатов, проведут соответствующую проверку этих кандидатов и они будут номинированы на должности", отметил Постикэ.

Конфликт между Кишиневом и Комратом, из-за которого оказались заблокированы выборы нового парламента Гагаузии, начался из-за вступивших в силу в январе 2024 года поправок в Избирательный кодекс Молдавии, в соответствии с которыми ЦИК Гагаузии преобразован в окружной избирательный совет по примеру других регионов страны. Его членов обязали получать аккредитацию Кишинева и проходить через фильтр спецслужб, антикоррупционных и прочих контролирующих органов. Через них должны быть пропущены и все кандидаты в органы власти Гагаузии.

Внеся изменения, молдавские власти проигнорировали позицию гагаузов, которых поставили перед фактом. Возникла правовая коллизия, когда Кишинев требует от гагаузов проводить выборы по новым правилам, а в Комрате отказываются нарушать закон об особом статусе автономии, который был принят в 1994 году.

Как заявила находящаяся в тюрьме глава Гагаузии Евгения Гуцул, руководство Молдавии осуществляет давление на Гагаузию, чтобы заполучить там послушный парламент и администрацию автономии.