Небензя приветствовал избрание Киргизии в состав непостоянных членов СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал хорошей новостью избрание Киргизии в состав непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации.

"Это убедительная победа. Да, не в первом туре, да, у них был серьезный соперник в виде Филиппин, но Киргизия лидировала с первого тура. И в последнем она одержала уже убедительнейшую победу, и я искренне поздравляю наших киргизских друзей, с которыми нам теперь предстоит провести вместе два года в Совете Безопасности, и это хорошая новость", - сказал он в интервью "Вестям".

По словам дипломата, выборы в этот раз были "довольно увлекательными", что происходит не всегда. "Это наши союзники по ОДКБ, и мы очень рады и их поздравляем", - подчеркнул он.

Кроме того, Небензя обратил внимание, что Москва рада включению в состав непостоянных членов СБ ООН Зимбабве, которая проводит достаточно независимую, взвешенную политику в Африке.

3 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности, ими стали Австрия, Зимбабве, Киргизия, Португалия, Тринидад и Тобаго. Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго получили места без конкуренции в своих региональных группах, со своей стороны, Австрия и Португалия обошли Германию в борьбе за два места от западноевропейской группы. Киргизия избрана непостоянным членом Совбеза впервые в своей истории.