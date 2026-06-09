Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона, который в том числе определяет механизм оформления так называемых детских sim-карт. Даная инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона, который в том числе определяет механизм оформления так называемых детских sim-карт. Даная инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

В соответствии с нововведениями, родители будут вправе уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя sim-карту своим детям. Такая sim-карта будет считаться "детской".

При этом на этапе первого чтения законопроектом предлагалось обязать родителей сообщать о передаче номера ребенку, но ко второму чтению обязанность заменили на право.

Кроме того, согласно документу, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по "детским" sim-картам.