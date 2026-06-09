Стоимость нефти Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $91

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $91 за баррель впервые с 29 мая текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $91 за баррель впервые с 29 мая текущего года.

По состоянию на 16:29 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 2,48% и торговалась на уровне $91,91 за баррель, опустившись ниже $92 за баррель впервые с 29 мая 2026 года.

К 17:10 мск, стоимость Brent ускорила снижение, до $90,99 за баррель (-3,46%), опустившись ниже $91 за баррель впервые с 29 мая этого года.

Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2026 года снижалась на 4% и находилась на отметке в $87,65 за баррель, свидетельствуют данные площадки.