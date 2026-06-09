Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вновь призвал Владимира Зеленского отменить свое решение о наименовании одного из подразделений ВСУ "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом политик заявил, выступая перед депутатами Сейма.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вновь призвал Владимира Зеленского отменить свое решение о наименовании одного из подразделений ВСУ "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом политик заявил, выступая перед депутатами Сейма.

"Решение, принятое президентом Зеленским, неприемлемо, и необходимо его изменить", - приводит слова вице-премьера интернет-портал Interia.pl.

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что "геноцид остается геноцидом".

На прошлой неделе глава польского Минобороны уже требовал от Зеленского отменить решение о "героях УПА" и дать этой военной части какое-то другое название.

С февраля 1943 года боевики УПА начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали порядка 100 тыс. человек, в большинстве женщины, старики и дети.

В 2016 году парламент Польши признал указанные события геноцидом. В 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.