Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной (СВО) операции составили более 1,3 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,3 тыс. военных
9 июня 2026 / 18:14
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной (СВО) операции составили более 1,3 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника зоне группировки "Север" составили более 240 человек, в зоне группировки "Запад" - свыше 230. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери украинских войск составили более 115 и до 325 военнослужащих соответственно.
Кроме того, ВСУ потеряли более 345 человек в зоне группировки "Восток" и до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.
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