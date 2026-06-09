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Медведев отметил, что Россия обеспечивает продовольствием себя и кормит многие страны
Медведев отметил, что Россия обеспечивает продовольствием себя и кормит многие страны Медведев отметил, что Россия обеспечивает продовольствием себя и кормит многие страны

Высокотехнологичное сельское хозяйство в России позволяет обеспечивать продовольствием население страны и зарубежных партнеров. На это обратил внимание председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума "Есть результат".

Высокотехнологичное сельское хозяйство в России позволяет обеспечивать продовольствием население страны и зарубежных партнеров. На это обратил внимание председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума "Есть результат".

"Главное, мы себя действительно кормим. Это величайшее достижение для такого государства, как Россия. И низкий поклон всем нашим аграриям, которые это обеспечили. У нас есть высокотехнологичное сельское хозяйство, кормим многие страны - это тоже правда", - сказал он.

Вместе с тем Медведев указал на проблемы, которые имеются в сельском хозяйстве. В частности, он отметил, что необходимо обеспечить страну племенным поголовьем, генными материалами и самыми высокими технологиями.

"Этим нужно обязательно заниматься и создать суверенитет и в данной сфере, так как, если мы этого не сделаем, это тот кран, который в любой момент могут нам привернуть", - сказал политик. 

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