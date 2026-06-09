В Нигерии по меньшей мере 74 человека умерли из-за холеры

Число случаев заражения холерой в штате Борно на северо-востоке Нигерии возросло до 7850, а число летальных исходов увеличилось до 74 с начала вспышки в мае. Соответствующие данные приводит агентство Reuters , ссылаясь на международную гуманитарную организацию "Врачи без границ".

Число случаев заражения холерой в штате Борно на северо-востоке Нигерии возросло до 7850, а число летальных исходов увеличилось до 74 с начала вспышки в мае. Соответствующие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на международную гуманитарную организацию "Врачи без границ".

3 июня в штате Борно объявили о 4204 случаях заражения и о 39 случаев смерти из-за холеры.

Вспышка расценивается как чрезвычайная ситуация в сфере общественного здравоохранения, требующая экстренных мер реагирования. Согласно данным Минздрава Нигерии, вспышка охватила 36 районов штата Борно.

Как отмечается, Нигерия во взаимодействии с ее международными партнерами накапливает ресурсы для сдерживания и оптимизации работы систем водоснабжения, водоотведения и гигиены, готовит инфекционные центры к наплыву больных.