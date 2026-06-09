Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз пообещала предоставить Украине до конца июня €9 млрд, в том числе €6 млрд на беспилотники, и в ближайшее время начать переговоры о членстве в ЕС.
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Экономика
Глава ЕК пообещала Украине €9 млрд до конца месяца
9 июня 2026 / 19:16
© AP Photo/ Jean-Francois Badias/ТАСС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз пообещала предоставить Украине до конца июня €9 млрд, в том числе €6 млрд на беспилотники, и в ближайшее время начать переговоры о членстве в ЕС.
"Вчера мы предоставили Киеву €3 млрд из фонда для Украины. В этом месяце мы также выделим финансирование в рамках €90 млрд, таким образом до конца этого месяца мы предоставим Украине 6 млрд евро на беспилотники и €3 млрд в виде макрофинансовой помощи", - сказала она в ходе пресс-конференции в Брюсселе, представляя 21-й пакет антироссийских санкций.
Вместе с тем фон дер Ляйен отметила, что "в ближайшие дни будет открыт первый переговорный кластер о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией".
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