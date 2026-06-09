Госдума ограничила максимальное число карт, оформленных на человека

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона, которым в том числе предлагается установить предельное число банковских карт для одного человека. Данная инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона, которым в том числе предлагается установить предельное число банковских карт для одного человека. Данная инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Законопроект предполагает, что один человек не сможет оформлять свыше 20 банковских карт. На этапе первого чтения также предлагалось ограничить до пяти максимальное число карт, которые клиент может оформить в одном банке, однако ко второму чтению эту норму исключили. При этом нововведения подразумевают, что Центробанк РФ по решению совета директоров сможет в некоторых случаях разрешать человеку иметь больше 20 карт.

Инициатива также предусматривает создание единой системы учета банковских карт. Банки должны будут вносить с систему ИНН клиентов, сведения о количестве имеющихся у него платежных карт и номера этих карт. Они также будут обязаны сверяться с системой при оформлении новой карты, чтобы убедиться, что клиент не превысит лимит.