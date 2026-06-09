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Небензя назвал пять кандидатов на пост генерального секретаря ООН
Небензя назвал пять кандидатов на пост генерального секретаря ООН Небензя назвал пять кандидатов на пост генерального секретаря ООН

Кандидатами на пост генсека ООН являются гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Саль, генсек ЮНКТАД в специальном отпуске Ребека Гринспан и председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью "Вестям".

Кандидатами на пост генсека ООН являются гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Саль, генсек ЮНКТАД в специальном отпуске Ребека Гринспан и председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью "Вестям".

"У нас есть пять официальных кандидатов: Гросси, Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, бывший генеральный секретарь ЮНКТАД костариканка Гринспан, и недавно появилась Мария Фернанда Эспиноса, эквадорка, президент Генеральной Ассамблеи в 2018 году. Я ее знаю хорошо", - отметил он. 

Вместе с тем, по словам дипломата, "это не исчерпывающий список". "Я думаю, что на каком-то этапе появятся новые люди, они пока еще сидят где-то в засадном полку и ждут развития событий", - указал он.

Небензя уточнил, что выборы генсека всемирной организации начнутся 24 июля и завершатся, когда один кандидат получит 9 голосов, включая 5 голосов всех постоянных членов Совета Безопасности.

Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.

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