Небензя назвал пять кандидатов на пост генерального секретаря ООН

Кандидатами на пост генсека ООН являются гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Саль, генсек ЮНКТАД в специальном отпуске Ребека Гринспан и председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью " Вестям ".

Кандидатами на пост генсека ООН являются гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Саль, генсек ЮНКТАД в специальном отпуске Ребека Гринспан и председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью "Вестям".

"У нас есть пять официальных кандидатов: Гросси, Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, бывший генеральный секретарь ЮНКТАД костариканка Гринспан, и недавно появилась Мария Фернанда Эспиноса, эквадорка, президент Генеральной Ассамблеи в 2018 году. Я ее знаю хорошо", - отметил он.

Вместе с тем, по словам дипломата, "это не исчерпывающий список". "Я думаю, что на каком-то этапе появятся новые люди, они пока еще сидят где-то в засадном полку и ждут развития событий", - указал он.

Небензя уточнил, что выборы генсека всемирной организации начнутся 24 июля и завершатся, когда один кандидат получит 9 голосов, включая 5 голосов всех постоянных членов Совета Безопасности.

Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.