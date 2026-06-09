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Политика
Туск заявил, что его раздражают некоторые заявления Зеленского
Туск заявил, что его раздражают некоторые заявления Зеленского Туск заявил, что его раздражают некоторые заявления Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его бесят некоторые заявления Владимира Зеленского и властей в Киеве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его бесят некоторые заявления Владимира Зеленского и властей в Киеве.

"Меня тоже иногда бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому - заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас", - отметил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях канцелярии польского премьера. 

Туск также обвинил власти в Киеве в отсутствии эмпатии, "исторического мышления" и "понимания чувствительности поляков".

Вместе с тем он подтвердил, что поездка главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Польшу и его переговоры с представителями польского руководства завершились неудачей. При этом Туск заявил, что в интересах Варшавы по-прежнему остается помощь Киеву в конфликте с Россией.

Очередной виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как 26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение повлекло за собой возмущение в Польше.

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