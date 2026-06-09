Германия планирует выделить еще €300 млн на снаряды для Киева

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его страна намерена выделить еще €300 млн в рамках чешской инициативы по поставке снарядов для Украины.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его страна намерена выделить еще €300 млн в рамках чешской инициативы по поставке снарядов для Украины.

"Германия примет участие в этой инициативе, выделив еще €300 млн. Это около 50 тыс. снарядов дальнобойной артиллерии", - отметил он в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Берлине.

Двумя годами ранее Чехия выступила с инициативой закупки за счет западных государств в третьих странах снарядов для ВСУ. К ней присоединились около 20 государств. В рамках нее Киев получил в 2024 году 1,5 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов, а в 2025 году - примерно 1,8 млн снарядов.