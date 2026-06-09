Трамп признал, что вертолет США над Ормузом сбил Иран

Президент США Дональд Трамп признал, что американский вертолет Apache над Ормузским проливом был сбит Ираном.

Президент США Дональд Трамп признал, что американский вертолет Apache над Ормузским проливом был сбит Ираном.

"Наши замечательные военные только что сообщили мне, что прошедшей ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache, когда он совершал патрулирование над Ормузским проливом. Оба летчика невредимы и находятся в безопасности", - указал он в соцсети Truth Соц. сети.

"Тем не менее, США вынужденно должны будут ответить на эту атаку", - добавил американский лидер.

Некоторое время назад военные США информировали о начале расследования крушения американского ударного вертолета AH-64 Apache вблизи Ормузского пролива.