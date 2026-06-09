Владимир Зеленский, заявлявший, что его "козырями" были люди, вновь запросил у Великобритании оружие и деньги для превращения украинцев в пушечное мясо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Владимир Зеленский, заявлявший, что его "козырями" были люди, вновь запросил у Великобритании оружие и деньги для превращения украинцев в пушечное мясо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила про слова Зеленского о том, что живые люди - смелые и умные граждане - являются главными "картами" Украины.

"Ключевые слова - были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию "смелых" и "умных", Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки. Война для него - казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов", - написала дипломат.

"И вот теперь загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, оружия и пушечного мяса. Банковой банковать уже нечем - заложено все на несколько поколений вперед", - указала она.