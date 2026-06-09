Пловец Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России

Егор Корнев второй раз за два дня установил рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Егор Корнев второй раз за два дня установил рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

В заключительном заплыве на чемпионате России в Казани 22-летний пловец продемонстрировал результат 21,06 секунды. В понедельник в полуфинале Корнев преодолел дистанцию за 21,12 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Морозову (21,27 секунды), он держался с 2019 года.

Корнев на чемпионате мира в 2025 году стал победителем комбинированной эстафеты 4x100 м и завоевал серебро в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.

Чемпионат России завершится 11 июня. Соревнование является вторым отборочным турниром чемпионата Европы по водным видам спорта, который примет Париж с 31 июля по 16 августа.