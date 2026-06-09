Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 июня 2026 / 23:21
КОТИРОВКИ
USD
09/06
73.2644
EUR
09/06
85.2798
Новости часа
Мадьяр: Будапешт не потерпит двойных стандартов при приеме Киева в ЕС На магистральном газопроводе в Дагестане произошло три взрыва
Москва
9 июня 2026 / 23:21
Котировки
USD
09/06
currency
73.2644
0.0000
EUR
09/06
currency
85.2798
0.0000
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
9 июня 2026 / 10:03
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
9 июня 2026 / 09:09
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
9 июня 2026 / 09:27
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт
Пловец Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России
Пловец Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России Пловец Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России

Егор Корнев второй раз за два дня установил рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Егор Корнев второй раз за два дня установил рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

В заключительном заплыве на чемпионате России в Казани 22-летний пловец продемонстрировал результат 21,06 секунды. В понедельник в полуфинале Корнев преодолел дистанцию за 21,12 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Морозову (21,27 секунды), он держался с 2019 года.

Корнев на чемпионате мира в 2025 году стал победителем комбинированной эстафеты 4x100 м и завоевал серебро в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.

Чемпионат России завершится 11 июня. Соревнование является вторым отборочным турниром чемпионата Европы по водным видам спорта, который примет Париж с 31 июля по 16 августа.

  • new_top
Также по теме:
05.06.2026 15:57
UCI полностью отменил санкции в отношении белорусских велогонщиков
04.06.2026 13:45
Президент FIDE приветствовал включение шахмат в школьную программу Монголии
04.06.2026 11:41
Песков заявил, что Путин регулярно уделяет время игре в хоккей
02.06.2026 11:19
Суперкомпьютер Opta определил Испанию как фаворита ЧМ по футболу 2026 года
29.05.2026 19:59
Дегтярев: российские самбисты с начала года выиграли 59 золотых наград
27.05.2026 18:59
Дегтярев негативно относится к переходу Плющенко-младшего в сборную Азербайджана
27.05.2026 17:15
Олег Сиенко избран президентом Федерации велосипедного спорта России
25.05.2026 15:32
Инфантино вручил Кубок мира премьеру Канады
25.05.2026 13:58
Чемпионат России по фигурному катанию в 2026 году примет Челябинск
19.05.2026 16:46
Международная федерация ассоциаций муайтай вернула российским спортсменам флаг и гимн
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
21:58
Мадьяр: Будапешт не потерпит двойных стандартов при приеме Киева в ЕС
21:34
На магистральном газопроводе в Дагестане произошло три взрыва
21:15
ICAN: расходы США на ядерное оружие в 2025 году увеличились на 22%
20:58
Пловец Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России
20:45
Захарова отметила, что Зеленский спустил народ Украины в "казино войны"
20:30
Трамп признал, что вертолет США над Ормузом сбил Иран
20:17
Германия планирует выделить еще €300 млн на снаряды для Киева
19:57
Туск заявил, что его раздражают некоторые заявления Зеленского
19:45
Небензя назвал пять кандидатов на пост генерального секретаря ООН
19:30
Госдума ограничила максимальное число карт, оформленных на человека
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО