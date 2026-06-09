Егор Корнев второй раз за два дня установил рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.
Европа хочет подключиться к переговорам по Украине, чтобы их сорвать
9 июня 2026 / 10:03
США бессильны остановить конфликт между Ираном и Израилем. Мнение
9 июня 2026 / 09:09
Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
9 июня 2026 / 09:27
Спорт
Пловец Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России
9 июня 2026 / 20:58
© Егор Алеев/ ТАСС
Егор Корнев второй раз за два дня установил рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.
В заключительном заплыве на чемпионате России в Казани 22-летний пловец продемонстрировал результат 21,06 секунды. В понедельник в полуфинале Корнев преодолел дистанцию за 21,12 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Морозову (21,27 секунды), он держался с 2019 года.
Корнев на чемпионате мира в 2025 году стал победителем комбинированной эстафеты 4x100 м и завоевал серебро в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.
Чемпионат России завершится 11 июня. Соревнование является вторым отборочным турниром чемпионата Европы по водным видам спорта, который примет Париж с 31 июля по 16 августа.
Также по теме:
05.06.2026 15:57UCI полностью отменил санкции в отношении белорусских велогонщиков
04.06.2026 11:41Песков заявил, что Путин регулярно уделяет время игре в хоккей
27.05.2026 17:15Олег Сиенко избран президентом Федерации велосипедного спорта России
25.05.2026 15:32Инфантино вручил Кубок мира премьеру Канады
25.05.2026 13:58Чемпионат России по фигурному катанию в 2026 году примет Челябинск
Актуально