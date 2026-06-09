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ICAN: расходы США на ядерное оружие в 2025 году увеличились на 22%
ICAN: расходы США на ядерное оружие в 2025 году увеличились на 22% ICAN: расходы США на ядерное оружие в 2025 году увеличились на 22%

Расходы США на ядерные вооружения по итогам 2025 года по сравнению с годом ранее увеличились на 22%, до $69,2 млрд. Соответствующие данные представила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Расходы США на ядерные вооружения по итогам 2025 года по сравнению с годом ранее увеличились на 22%, до $69,2 млрд. Соответствующие данные представила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN).

"Соединенные Штаты вновь потратили больше, чем все остальные государства, обладающие ядерным оружием, вместе взятые: $69,2 млрд", - следует из доклада организации. Уточняется, что это соответствует увеличению на 22% по сравнению с 2024 годом.

Согласно данным ICAN, Китай занял второе место по объему расходов на ядерные вооружения ($13,5 млрд), Великобритания - третье ($12,6 млрд), Россия - четвертое ($9,5 млрд). В целом расходы девяти представленных в докладе стран, обладающих ядерным оружием, по оценкам экспертов организации, составили порядка $119 млрд.

ICAN - это коалиция неправительственных организаций, учрежденная в 2007 году в австралийском Мельбурне. Она ставит целью полное ядерное разоружение. В 2017 году организация получила Нобелевскую премию мира.

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Иран и Израиль и дальше будут обмениваться ударами. Мнение
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
21:58
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