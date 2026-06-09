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На магистральном газопроводе в Дагестане произошло три взрыва
На магистральном газопроводе в Дагестане произошло три взрыва На магистральном газопроводе в Дагестане произошло три взрыва

На магистральном газопроводе в Кизилюрте произошло три взрыва. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Дагестану сообщает ТАСС.

На магистральном газопроводе в Кизилюрте произошло три взрыва. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Дагестану сообщает ТАСС.

"На место направлены силы и средства по 1 БИС. Предварительно, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1 200 мм. Информация уточняется", - указали в ведомстве.

Отмечается, что прорыв газопровода произошел недалеко от АЗС. "На месте возгорание, газ выходит под давлением. Предварительно, слышали три хлопка", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, высота факельного горения в месте взрыва достигает 15 м. ЧП произошло между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед.

"Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й км. Жертв и пострадавших нет. Привлечено от РСЧС 25 человек и 7 единиц техники", - заявили в ведомстве.

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