Мадьяр: Будапешт не потерпит двойных стандартов при приеме Киева в ЕС

Венгрия не потерпит двойных стандартов в подходе к расширению Европейского союза и не согласится на ускоренное присоединение Украины к объединению. Такое заявление сделал новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью телекомпании ATV .

Венгрия не потерпит двойных стандартов в подходе к расширению Европейского союза и не согласится на ускоренное присоединение Украины к объединению. Такое заявление сделал новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью телекомпании ATV.

"Мы не приемлем двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном вступлении Украины в Евросоюз, тем более что речь идет о стране, которая, к сожалению, все еще остается в состоянии войны", - отметил он.

Вместе с тем глава венгерского правительства обратил внимание, что есть 33 главы переговоров о членстве и Украине предстоит еще долгий путь, прежде чем может быть принято решение о ее приеме в сообщество. Вместе с тем он подтвердил, что Будапешт не возражает против начала таких переговоров между ЕС и Украиной, но будет следить, выполнит ли она достигнутую ранее договоренность о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Некоторое время назад Мадьяр заявлял, что переговоры по 33 главам в процессе вхождения Украины в состав ЕС могут занять 10-15 лет. Он также не раз подчеркивал, что Будапешт при этом будет требовать от Киева неукоснительного соблюдения прав закарпатских венгров