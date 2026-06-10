G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ

«Большая семёрка» промышленно развитых демократических стран скорее всего не будет выпускать совместную Декларацию коммюнике по итогам саммита, который пройдёт во Франции на следующей неделе, сообщает японское агентство Киодо со ссылкой дипломатические источники. Одним из факторов такого положения называется обострение напряжённости в отношениях между США и Европой из-за войны в Иране, поскольку США выражают крайнее недовольство отказом Европы от взаимодействия в решении иранской проблемы.

«Большая семёрка» промышленно развитых демократических стран скорее всего не будет выпускать совместную Декларацию коммюнике по итогам саммита, который пройдёт во Франции на следующей неделе, сообщает японское агентство Киодо со ссылкой дипломатические источники. Одним из факторов такого положения называется обострение напряжённости в отношениях между США и Европой из-за войны в Иране, поскольку США выражают крайнее недовольство отказом Европы от взаимодействия в решении иранской проблемы.

На этом фоне нет ясности и с участием в «семерке» президента США Дональда Трампа.

По словам источников в «Большой семерке», никаких попыток формирования совместного документа не предпринималось. Вместо этого официальные лица Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также представители Европейского союза намерены принять на саммите, который пройдет 15-17 июня во курортном городе Эвиан на востоке Франции, итоговые документы по конкретным темам в форме совместных заявлений.

Отказ от принятия итоговой декларации уже имел место на прошлом саммита «семерки» в Канаде.