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Письмо Путину – попытка Зеленского поднять свой рейтинг на Украине. Мнение

Обращаясь с письмом к Путину, Зеленский преследовал свою постоянную цель – присутствие в информационном пространстве и возможность предъявлять какие-то аргументы западным лидерам.

Обращаясь с письмом к Путину, Зеленский преследовал свою постоянную цель – присутствие в информационном пространстве и возможность предъявлять какие-то аргументы западным лидерам.

Примечательно, что сразу после публикации письма состоялась поездка Зеленского в Европу и его встреча с лидерами ведущих стран. Это должно поднять акции украинского лидера внутри страны.

Есть мнение специалистов, что письмо Зеленского изначально было написано на английском языке и только после переведено на русский. Очевидно, что его писали советники Зеленского из Великобритании.

Это письмо – в определенном смысле – ультиматум. На Западе ведь раскручивается тема, что СВО остановилась, и, если чуть-чуть поднажать – Россия может дрогнуть. С Россией пытаются разговаривать, как с проигравшей стороной.

Однако, не будем забывать, что Путин сказал однажды, что мы еще по-настоящему не начинали. В российском обществе есть запрос на победу на поле боя.   

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/25176cb22a69316422866c076934f791/

 

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