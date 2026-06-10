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Политика
Политолог Светов: в Армении нет сил, готовых противостоять Пашиняну

Явка на выборах в Армении составила 60%. За партию Пашиняна проголосовали примерно 50%. Это означает, что около 30% армянских избирателей поддерживают курс, проводимый правительством. Из оставшихся 70% кто-то был против, но значительная часть – 40%, отнеслась равнодушно и на выборы не пришла.

Явка на выборах в Армении составила 60%. За партию Пашиняна проголосовали примерно 50%. Это означает, что около 30% армянских избирателей поддерживают курс, проводимый правительством. Из оставшихся 70% кто-то был против, но значительная часть – 40%, отнеслась равнодушно и на выборы не пришла.

Отход Армении от России будет продолжаться, и – главный вопрос: как долго Пашинян будет заниматься политической эквилибристикой, балансируя между ЕС и Евразийским союзом. Как долго он сможет, пользуясь экономическими преференциями от взаимоотношений с Россией, двигаться в сторону Европы.

Сейчас в Армении не просматриваются силы, которые будут противостоять Пашиняну. Тем более, что, говоря объективно, экономическая ситуация при Пашиняне в Армении улучшилась. Да, благодаря российско-армянской торговле и дешевым ценам на российский газ. Да, благодаря десанту из России высококвалифицированных кадров в числе российских релокантов, которые привезли в страну деньги и бизнес. Однако, у граждан создалось ощущение, что при Пашиняне их жизнь стала лучше.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c793c95711208ae73ee92dd5edd7f455/

 

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