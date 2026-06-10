Марина Харькова, журналист, Донецк

Ряд опасных инцидентов, которые произошли всего за десять дней на атомных станциях – в Энергодаре, городе в Запорожской области, подконтрольном России, и в Чернобыле под Киевом, показывают, что украинские боевики выходят на новый уровень терроризма.

Сначала в конце мая ВСУ впервые в истории целенаправленно атаковали основное оборудование крупнейшей атомной станции Европы – Запорожскую АЭС в Энергодаре. Украинский ударный дрон-камикадзе ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 и взорвался. В стене образовалась дыра, был поврежден фасад на расстоянии всего десяти метров от реакторного отсека. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, управление дроном по оптоволокну полностью исключает версию случайного попадания — это был намеренный теракт, а ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.

«Можно "поздравить" все мировое сообщество: это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала, — заявил Лихачев. — Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думает, что они-то в полной безопасности».

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали последствия атаки и подтвердили повреждения внешней части здания машинного зала на Запорожской АЭС, однако отказались признавать, что это был целенаправленный удар со стороны ВСУ. Тогда постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно осведомлён, кто именно наносит удары по Запорожской атомной электростанции. Ульянов выразил уверенность, что Гросси хорошо знает о причастности украинской стороны к этим атакам, однако, по мнению дипломата, руководитель агентства опасается публично проговаривать этот факт.

Спустя сутки украинские террористы вновь ударили по объектам Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. На этот раз дрон ВСУ атаковал транспортный цех станции. В результате сгорели шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала, к счастью, не было.

«За последнее время ЗАЭС стала одним из наиболее часто атакуемых объектов со стороны ВСУ. Кроме того, неоднократно фиксировались атаки на автобусы, перевозящие работников предприятия по территории города. Подобные действия создают дополнительные риски для обеспечения стабильной работы атомной станции, препятствуют нормальной деятельности предприятия и представляют угрозу для безопасности сотрудников», — сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

В ночь на 4 июня тяжелые дроны ВСУ типа «Баба Яга» со взрывчаткой летали над Энергодаром и били по машинам и домам. По данным «Запорожского телеграфа», всего было зафиксировано восемь сбросов по жилым домам, транспорту и два сброса по энергетической инфраструктуре города. Также сообщается, что во многих квартирах взрывной волной были выбиты стекла.

Затем 5 июня ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения станции: дрон сбросил боеприпас на сотрудников российской группы разминирования. Пострадали пятеро военнослужащих, им оказана помощь. Режим прекращения огня для ремонта этой ЛЭП не только согласован с МАГАТЭ, но и гарантирован украинской стороной, он должен был действовать до 23 июня. Однако украинских боевиков ничто не остановило. Кроме того, трое инженеров компании были ранены, двое — в тяжелом состоянии.

«Как обычно, Украина попыталась возложить вину за инцидент на российскую сторону. Мол, это в результате ее ошибочных действий пятеро российских саперов получили ранения. С таким же успехом могли бы представить версию о том, что это марсиане устроили взрыв, чтобы скомпрометировать Киев», — заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат снова отметил, что МАГАТЭ не дало внятной оценки ситуации, хотя несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня.

«Строго говоря, гарантии давали украинцы, но посредник, как себя называет генеральный директор Рафаэль Гросси, повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит. Мол, надо просто продолжать ремонтные работы, поскольку электричество действительно необходимо на станции», — подчеркнул Ульянов.

Отказ МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую АЭС поощряет новые удары, предупредил российский дипломат. «Когда агентство всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, оно тем самым поощряет украинцев на новые преступления такого рода», — сказал он.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков констатировал, что МАГАТЭ придерживается двойных стандартов, оценивая удары украинских сил по Запорожской атомной электростанции. По словам дипломата, реакция агентства на атаки Киева в районе ЗАЭС отличается от тех подходов, которые демонстрировались в аналогичных ситуациях. «Мы серьезно заняты тематикой МАГАТЭ. Здесь много вопросов, связанных с двойными стандартами, которые руководство агентства проявляет в ситуациях, угрожающих ядерной безопасности. Я имею в виду фокусировку на определенных сюжетах, в том числе ближневосточном, при полном игнорировании тех вопиющих преступных действий, которые интенсифицировал Киев в последнее время против российской Запорожской атомной станции», — сказал Рябков.

Дипломат проинформировал, что глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев лично донес ситуацию до генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ходе состоявшегося между ними разговора. Но вся реакция МАГАТЭ свелась к тому, будто преступлений украинской армии против ядерного объекта не существовало

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул, что мир оказался ближе к потенциальному инциденту с серьезными последствиями, которые могут затронуть страны далеко за пределами России и Украины. По оценке главы «Росатома», удар по энергообъекту станции стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли. Он также выразил тревогу возможной дальнейшей эскалацией, задавшись вопросом, не станут ли следующими целями турбинное оборудование, реакторный зал или системы безопасности станции. Глава «Росатома» подчеркнул, что компания неоднократно предупреждала международное сообщество об угрозах, связанных с атаками на объекты атомной энергетики.

Между тем, Киев продолжает наносить удары по Энергодару и Запорожской АЭС. Дроны атакуют гражданские автобусы с сотрудниками станции, жилые дома, инфраструктуру и метят по энергоснабжению. Участившиеся отключения электричества в Запорожской области и уничтожение логистики ведут ситуацию к тому, что станция может просто остаться без охлаждения. А остановленный реактор – это костер, который нельзя потушить. Если электричества не будет – взрыв неизбежен. Вероятно, Киева готов создать второй Чернобыль. Ведь чтобы разрушить АЭС, не обязательно бить по реактору - достаточно изолировать станцию от внешнего источника электричества. Без охлаждения остановленный реактор взрывается. И это будет катастрофа в сто раз хуже, чем Чернобыльская. А Запад и МАГАТЭ впоследствии обвинят во всем Россию: это их сценарий.

«Несмотря на продолжающиеся атаки, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Безопасность эксплуатации станции обеспечивается в полном объёме, все технологические параметры находятся под постоянным контролем персонала», — отметили в пресс-службе станции. Но с каждым новым ударом ситуация становится все более тревожной, а у украинских боевиков, похоже, совсем нет тормозов.

Пока обстановка вокруг ЗАЭС накаляется, случилось ЧП и на подконтрольной киевскому режиму Чернобыльской атомной электростанции. В ночь на 7 июня беспилотник попал в централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. После атаки вспыхнул пожар, а на объекте зафиксировали разрушения. Как сообщается на сайте украинской компании «Энергоатом», удар пришелся на здание приема контейнеров. Сооружение получило частичные повреждения. В момент атаки отработанное ядерное топливо в здании не хранилось. На месте прилета вспыхнул огонь. Площадь возгорания разрослась до 40 кв. м. Украинские спасатели потушили пожар. По официальным данным, радиационное состояние на площадке хранилища не превышает допустимые нормы. В Генштабе ВСУ поспешили заявить, что найдены обломки якобы российского дрона «Герань».

Но кроме пустых заявлений реальных доказательств предоставлено не было. Украинский режим специально устроил провокацию с Чернобыльской станцией, чтобы «отмыться» от обвинений в атаках на ЗАЭС, а также шантажировать Запад «российской угрозой» и требовать денег. В частности, после предыдущей провокации с ударом дрона по ЧАЭС перед началом саммита в Мюнхене, США выделили 100 млн долларов на ремонт защитных сооружений закрытой атомной электростанции. Тогда Зеленский отметил недостаточность этой суммы, указав, что на полное восстановление арки требуется более 500 млн евро. Так что и на этот раз киевский режим решил поиграть с «ядерной дубинкой» в виде атомных станций. Только вот игры эти имеют страшный подтекст и грозят серьезными последствиями, искусственно и умышленно нарушая ядерную и радиационную безопасность. Украинский режим продолжает действовать в террористическом режиме, пренебрегая всеми нормами права и морали.