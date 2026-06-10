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Лавров отметил, что сплоченность АСЕАН является основой устойчивости к вызовам Лавров отметил, что сплоченность АСЕАН является основой устойчивости к вызовам

Россия и участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) связаны давними узами сотрудничества. На это обратил вниманаие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии участникам третьего Форума будущего АСЕАН. Текст от 8 июня размещен на сайте МИД РФ.

Россия и участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) связаны давними узами сотрудничества. На это обратил вниманаие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии участникам третьего Форума будущего АСЕАН. Текст от 8 июня размещен на сайте МИД РФ.

"В России убеждены, что в нынешних геополитических реалиях Ассоциация только выиграет, если сохранит свое внутреннее единство и способность противостоять внешним вызовам. В основе "асеановского пути" лежит правило консенсуса, предполагающее равноправие всех участников кооперационных процессов, учет их приоритетов и законных озабоченностей", - отметил Лавров.

По его словам, Россию и АСЕАН связывают давние и крепнущие узы сотрудничества. "Уверены, что государства-члены Ассоциации располагают всем необходимым, чтобы занять достойные позиции в формирующемся многополярном мироустройстве. Важно, что асеановская приверженность принципам гармоничного сосуществования с опорой на культурно-цивилизационное многообразие способствовала становлению устойчивой и сбалансированной архитектуры межгосударственного взаимодействия", - указал глава российского дипведомства.

Он подчеркнул, что Россия рассматривает Юго-Восточную Азию как неотъемлемую часть огромного пространства Евразии, раскинувшегося от Лиссабона до Джакарты и от Мурманска до Бангкока. "В этой связи полагаем, что долгосрочным интересам АСЕАН отвечает подключение к формирующимся Большому Евразийскому партнерству и архитектуре евразийской безопасности", - добавил он.

"Отличную возможность для наращивания совместных усилий предоставит юбилейный саммит Россия - АСЕАН, запланированный на 18 июня в гостеприимном российском городе, административном центре Татарстана Казани. Помимо Генерального секретаря Ассоциации, на встречу с лидерами России и государств Юго-Восточной Азии приглашены руководители ЕАЭС и Секретариата ШОС", - заключил министр.

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