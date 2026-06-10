В Албании продолжаются протесты из-за проекта морского курорта

В Тиране уже 10-й день продолжаются протесты против премьер-министра Албании Эди Рамы из-за продвигаемого им проекта строительства курорта в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на адриатическом побережье страны. Об этом пишет издание Reporteri .

В Тиране уже 10-й день продолжаются протесты против премьер-министра Албании Эди Рамы из-за продвигаемого им проекта строительства курорта в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на адриатическом побережье страны. Об этом пишет издание Reporteri.

Сообщается, что во вторник несколько тысяч демонстрантов прошли маршем по центру албанской столицы к зданию канцелярии премьера с требованием его отставки. Многие из них пришли с флагами Албании и США. Американская символика представляет собой отсылку к факту участия в проекте курорта компании Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа.

В конце прошлого месяца в Албании начались протесты после того, как застройщики установили на участке для строительства курорта заборы с колючей проволокой, ограничивающие доступ к пляжу. В них приняли участие экологические организации, многие демонстранты несли изображения розовых фламинго, обитающих в природоохранной зоне. Из-за этого в СМИ назвали протесты "революцией фламинго".

Вместе с тем Рама 7 июня заявил, что албанские власти намерены реализовать проект строительства курорта, несмотря на протестные акции.

Ранее специальная антикоррупционная прокуратура Албании инициировала расследование изменений в статусе природоохранной зоны Вьоса-Нарта на адриатическом побережье Албании, из которой принадлежащая Кушнеру инвестиционная компания Affinity Партнеры хочет сделать огромный курорт.