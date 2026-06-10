Чекунков заявил, что Севморпуть открыт для стран Запада

Северный морской путь (СМП) открыт для любых стран, в том числе западных, при этом суверенитет над маршрутом остается за Россией. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с "Известиями" .

Северный морской путь (СМП) открыт для любых стран, в том числе западных, при этом суверенитет над маршрутом остается за Россией. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с "Известиями".

"Севморпуть открыт для любых стран. Важно, что кто бы ни решил по нему идти, он будет безальтернативно пользоваться российским ледовым прикрытием, прикрытием аварийно-спасательных центров, информацией с наших космических спутников. И в этом смысле Россия - суверен над Севморпутем", - ответил он на вопрос о перспективах использования СМП странами Запада.

Чекунов обратил внимание, что европейские товары, включая немецкие, транспортируются по Севмпорути на китайских судах. Он считает, что спрос использования СМП крупнейшими мировыми экономиками стимулируется в условиях блокады Ормузского пролива.