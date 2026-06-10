Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июня 2026 / 14:42
КОТИРОВКИ
USD
10/06
71.7318
EUR
10/06
82.7785
Новости часа
ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе и складам боеприпасов ВСУ Казахстан подтвердил готовность увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан
Москва
10 июня 2026 / 14:42
Котировки
USD
10/06
currency
71.7318
0.0000
EUR
10/06
currency
82.7785
0.0000
Политолог Светов: в Армении нет сил, готовых противостоять Пашиняну
Политолог Светов: в Армении нет сил, готовых противостоять Пашиняну
10 июня 2026 / 11:57
Письмо Путину – попытка Зеленского поднять свой рейтинг на Украине. Мнение
Письмо Путину – попытка Зеленского поднять свой рейтинг на Украине. Мнение
10 июня 2026 / 11:54
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
10 июня 2026 / 11:47
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Чекунков заявил, что Севморпуть открыт для стран Запада
Чекунков заявил, что Севморпуть открыт для стран Запада Чекунков заявил, что Севморпуть открыт для стран Запада

Северный морской путь (СМП) открыт для любых стран, в том числе западных, при этом суверенитет над маршрутом остается за Россией. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с "Известиями".

Северный морской путь (СМП) открыт для любых стран, в том числе западных, при этом суверенитет над маршрутом остается за Россией. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с "Известиями".

"Севморпуть открыт для любых стран. Важно, что кто бы ни решил по нему идти, он будет безальтернативно пользоваться российским ледовым прикрытием, прикрытием аварийно-спасательных центров, информацией с наших космических спутников. И в этом смысле Россия - суверен над Севморпутем", - ответил он на вопрос о перспективах использования СМП странами Запада.

Чекунов обратил внимание, что европейские товары, включая немецкие, транспортируются по Севмпорути на китайских судах. Он считает, что спрос использования СМП крупнейшими мировыми экономиками стимулируется в условиях блокады Ормузского пролива.

  • new_top
Также по теме:
09.06.2026 16:14
Володин: запреты на смену пола и пропаганду ЛГБТ ввели в интересах россиян
09.06.2026 10:22
Володин отметил, что более 70% граждан поддерживают запрет продажи вейпов
08.06.2026 21:45
СФ: разрешение задерживать танкеры с нефтью из России усиливает риски
08.06.2026 20:45
Лавров призвал серьезно воспринимать слова Путина о том, что все зависит от героев СВО
08.06.2026 19:59
Каллас заявила об отсутствии условий для диалога между РФ и ЕС
08.06.2026 15:15
Ли Чжэ Мён считает, что Южной Корее нужно поддерживать отношения с Россией
08.06.2026 12:30
Яровая рассказала о стратегии президента России
05.06.2026 20:31
Мирзиёев предложил создать туристический коридор от Самарканда до Петербурга
05.06.2026 19:57
Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине
05.06.2026 19:15
Мирзиёев: Россия - проверенный временем партнер и союзник Узбекистана
Политолог Светов: в Армении нет сил, готовых противостоять Пашиняну
Политолог Светов: в Армении нет сил, готовых противостоять Пашиняну
Письмо Путину – попытка Зеленского поднять свой рейтинг на Украине. Мнение
Письмо Путину – попытка Зеленского поднять свой рейтинг на Украине. Мнение
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
13:17
ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе и складам боеприпасов ВСУ
12:58
Казахстан подтвердил готовность увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан
12:45
Моди установил рекорд по пребыванию на посту премьера Индии
12:31
Мишустин: в России разные традиции и культуры объединяются в любви к Родине
12:15
Каллас: ЕС не ужесточает санкции в отношении Израиля из-за отсутствия единства
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:40
Трамп верит в возможность сделки, несмотря на новые удары по Ирану
11:19
Си Цзиньпин отметил, что Китай и КНДР достигли важных договоренностей
10:58
Чекунков заявил, что Севморпуть открыт для стран Запада
10:40
В Албании продолжаются протесты из-за проекта морского курорта
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО