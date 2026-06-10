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Си Цзиньпин отметил, что Китай и КНДР достигли важных договоренностей
Си Цзиньпин отметил, что Китай и КНДР достигли важных договоренностей Си Цзиньпин отметил, что Китай и КНДР достигли важных договоренностей

Китай и КНДР достигли в ходе саммита в Пхеньяне важных договоренностей. Об этом сказано в благодарственной телеграмме, направленной председателем КНР Си Цзиньпином лидеру Ким Чен Ыну по итогам завершения госвизита в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Китай и КНДР достигли в ходе саммита в Пхеньяне важных договоренностей. Об этом сказано в благодарственной телеграмме, направленной председателем КНР Си Цзиньпином лидеру Ким Чен Ыну по итогам завершения госвизита в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Государственный визит Си Цзиньпина в Пхеньян прошел 8-9 июня. Это его первая поездка в КНДР с 2019 года. 

Лидер КНР отметил, что на состоявшихся встречах стороны "провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли ряда важных договоренностей". Это "придало китайско-корейским отношениям новое содержание, соответствующее духу времени, а также показало твердую решимость обеих сторон развивать традиционную дружбу, совместно содействовать развитию и процветанию, защищать мир и стабильность в регионе и во всем мире", указал Си Цзиньпин.

Он заявил, что "удовлетворен результатами визита", благодаря которому "китайско-корейские отношения вступили на новый исторический этап". 

Си Цзиньпин от имени Коммунистической партии Китая, правительства и народа КНР, а также от своего имени и имени жены выразил благодарность Ким Чен Ыну, его супруге, руководству и народу КНДР за теплый прием. Он также выразил надежду на новую встречу с Ким Чен Ыном и пожелал ему здоровья и успехов в работе.

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