Президент США Дональд Трамп считает, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена, несмотря на новые американские удары по территории Ирана.
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Политика
Трамп верит в возможность сделки, несмотря на новые удары по Ирану
10 июня 2026 / 11:40
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп считает, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена, несмотря на новые американские удары по территории Ирана.
"Я думаю, что надо давать жесткий ответ. Я считал так всю жизнь. У нас есть сделка, она была очень хорошей и, вероятно, будет такой", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту телеканала ABC News Джонатану Карлу.
Некоторое время назад Центральное командование ВС США информировало о нанесении ударов по территории исламской республики после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache.
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