Трамп верит в возможность сделки, несмотря на новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп считает, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена, несмотря на новые американские удары по территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп считает, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена, несмотря на новые американские удары по территории Ирана.

"Я думаю, что надо давать жесткий ответ. Я считал так всю жизнь. У нас есть сделка, она была очень хорошей и, вероятно, будет такой", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту телеканала ABC News Джонатану Карлу.

Некоторое время назад Центральное командование ВС США информировало о нанесении ударов по территории исламской республики после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache.