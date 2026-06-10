Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 10 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня на Мосбирже опускался ниже 10,5 рубля впервые с 29 мая текущего года.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
10 июня 2026 / 11:57
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 10 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня на Мосбирже опускался ниже 10,5 рубля впервые с 29 мая текущего года.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,82% и торговались на уровне 2 502,01 и 1 098,8 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 7,75 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,498 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 501,56 пункта (-0,84%), индекс РТС составлял 1 098,6 пункта (-0,84%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение до 10,556 рубля (-1,95 копейки).
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