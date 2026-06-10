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Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 10 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня на Мосбирже опускался ниже 10,5 рубля впервые с 29 мая текущего года.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 10 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня на Мосбирже опускался ниже 10,5 рубля впервые с 29 мая текущего года.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,82% и торговались на уровне 2 502,01 и 1 098,8 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 7,75 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,498 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 501,56 пункта (-0,84%), индекс РТС составлял 1 098,6 пункта (-0,84%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение до 10,556 рубля (-1,95 копейки).

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