«Семерка» не в состоянии урегулировать ни один из текущих кризисов

52-й саммит G7 (Группы семи) пройдет с 15 по 17 июня 2026 года в Эвиан-ле-Бен (Верхняя Савойя, Франция) на берегу Женевского озера. Помимо лидеров семи промышлено развитых стран Запада в нем примут участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

52-й саммит G7 (Группы семи) пройдет с 15 по 17 июня 2026 года в Эвиан-ле-Бен (Верхняя Савойя, Франция) на берегу Женевского озера. Помимо лидеров семи промышлено развитых стран Запада в нем примут участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Среди приглашённых гостей были лидеры Индии (Нарендра Моди), Бразилии (Луис Инасиу Лула да Силва), Южной Кореи (Ли Чжэ Мён), Кении (Уильям Руто), а также президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

По информации издания Politico, президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил на саммит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани для обсуждения вопросов безопасности и возобновления судоходства в Ормузском проливе.

В центре внимания ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. В конец мая европейские министры финансов на встрече в рамках "большой семерки" (G7) в Париже попросили главу Минфина США Скотта Бессента о прекращении конфликта его страны на Ближнем Востоке для предотвращения дальнейшего усугубления экономической ситуации на континенте, пишет Politico. "Во время встречи министров финансов G7 в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подпитывает резкий рост цен на нефть в Европейском союзе, бьет по росту экономики и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом", - отмечает издание.

Обязательно будет затронута тема поддержки Украины. По данным Politico, приглашение Зеленского на саммит со стороны Макрона вызвало дипломатическую неопределённость из-за сложных отношений между Трампом и Зеленским. "Американцы не боятся идти на конфликт", — пояснил собеседник издания, давая понять, что приглашение Зеленского может привести к нежелательным сценариям на полях саммита. Окончательное решение об участии украинского лидера публично еще не объявлялось. Однако на встрече в Лондоне 7 июня Зеленский вместе с лидерами Великобритании, Франции и Германии уже обсуждал подготовку к предстоящим саммитам G7 и НАТО. Киев прежде всего может интересовать формат и масштабы военной поддержки в нынешнем и следующем году. В связи с этим нынешняя активность ВСУ во многом связна с тем, что Зеленский демонстрирует, что все еще способен "сдавать кровь".

Среди ключевых тем экономические отношения с КНР.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает, что «сейчас для мира оба кризиса - и иранский и украинский - важны, но только для «семерки» важнее всего сейчас перетянуть США на свою сторону. Они не могут выработать какую-то единую позицию, с которой могли бы выступить антироссийским и антииранским фронтом в обоих конфликтах. Трамп сопротивляется из последних сил. Хотя у европейцев особых иллюзий нет, Трампа они давно вычеркнули из списка своих единомышленников, и будут ждать, пока в США произойдет смена президента».

Эксперт подчеркнул, что «возможностей для конструктивного разрешения этих кризисов у «семерки» сегодня нет. Она не та, которая была, скажем десять лет назад, и перестала представлять собой экономическую элиту планеты. Ее лучшие времена позади. А раз у "семерки" с экономикой все плохо и становится еще хуже, то конечно у нее нет возможностей решить ни один из кризисов, будь то иранский или украинский. Да они пытаются, надувают щечки, но все это выглядит довольно смешно».