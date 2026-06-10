Каллас: ЕС не ужесточает санкции в отношении Израиля из-за отсутствия единства

Европейский союз не ужесточает санкции против Израиля из-за отсутствия единства на этот счет. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью ирландскому телеканалу RTE .

Европейский союз не ужесточает санкции против Израиля из-за отсутствия единства на этот счет. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью ирландскому телеканалу RTE.

"У нас нет единства. Я все время слышу: "Почему у вас единая позиция по России и Украине, но нет такой же в случае с Израилем?" По историческим причинам: есть страны с разным видением ситуации, а добиться единой позиции крайне сложно", - отметила она.

В качестве примера государств, выступающих за ужесточение санкций, Каллас привела Ирландию, Испанию и Словению. Вместе с тем, по ее словам, такой позиции придерживаются не только эти три государства, и есть "больше стран, которые требуют большего". Вскоре Еврокомиссия предложит новые меры в отношении еврейского государства, однако, по мнению главы евродипломатии, "они вряд ли пройдут". В ответ на вопрос, не ослабляет ли такая ситуация ЕС, она ответила, что "она вызывает разочарование".

В прошлом месяце премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что ЕС никогда не введет санкции против Израиля. Бельгия, как правило, воздерживается от активного участия в дискуссиях в Совете ЕС о санкциях против Израиля за военные преступления. Как сообщают бельгийские СМИ, эта страна входит в число членов сообщества, которые саботируют применение санкций в отношении еврейского государства.