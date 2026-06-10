Мишустин: в России разные традиции и культуры объединяются в любви к Родине

Многонациональность, разнообразие культур и традиций объединяются в любви к Родине, ответственности за ее судьбу и процветание. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении с приближающимся Днем России, передает ТАСС .

Многонациональность, разнообразие культур и традиций объединяются в любви к Родине, ответственности за ее судьбу и процветание. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении с приближающимся Днем России, передает ТАСС.

"Поздравляю вас с Днем России! Среди значимых дат в истории Отечества этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, кто ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, сохраняет и приумножает бесценное наследие предыдущих поколений", - следует из текста поздравления премьера.

"Многонациональность и культурное разнообразие нашего государства формируют уникальное пространство, где звучат разные языки, переплетаются традиции, и всех нас объединяет любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и процветание", - указал Мишустин, пожелав согражданам благополучия и здоровья.