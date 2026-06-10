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Политика
Трамп празднует свое 80-летие. Есть ли повод для веселья?
Достижения и провалы Трампа оценивает политолог Дмитрий Солонников
Трамп празднует свое 80-летие. Есть ли повод для веселья? Трамп празднует свое 80-летие. Есть ли повод для веселья?

Президент США Дональд Трамп 14 июня отмечает свое 80-летие. Суммируя итоги его деятельности на посту президента, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что «достаточно трудно судить о достижениях и провалах у Трампа во внешней политике. И то и другое скорее используется в пропагандистских целях, как сторонниками, так и противниками Трампа. Но у него есть некие достижения. При нем давление на Европу заметно выросло. А второе, главное достижение - это приход к власти в Латинской Америке целого ряда ориентированных на него правых политиков и закрытие темы «красного восхода». Этот регион, как это было в начале 20-го века, превращается в задний двор США, и это можно отнести к решенным проблемам. А среди проблем самая яркая - это иранская война, которая ни к чему хорошему не привела ни во внутренней, ни во внешней политике, показав слабость США, которые не смогли быстро победить Иран. Кроме того, баланс переговорного процесса Трампа с мировыми экономическими центрами силы подвижен. С одной стороны, Трамп договорился о целом ряде выгодных для США инвестиций со стороны мировых игроков и попытался исправить торговый баланс США за счет введения пошлин и новых правил. Но, с другой стороны, всех целей он не добился, и по целому ряду направлений идет откат. А из намеченных инвестиций в экономику США многие остались на бумаге. Поэтому успех половинчатый. Заявленных целей он явно не достиг, но ситуацию переломил, и сейчас она выглядит не настолько трагичной, как это было, когда он приходил к власти. Также ничего не решилось и по Украине, а Россия для него явно не главное направление».

Президент США Дональд Трамп 14 июня отмечает свое 80-летие. Суммируя итоги его деятельности на посту президента, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что «достаточно трудно судить о достижениях и провалах у Трампа во внешней политике. И то и другое скорее используется в пропагандистских целях, как сторонниками, так и противниками Трампа. Но у него есть некие достижения. При нем давление на Европу заметно выросло. А второе, главное достижение - это приход к власти в Латинской Америке целого ряда ориентированных на него правых политиков и закрытие темы «красного восхода». Этот регион, как это было в начале 20-го века, превращается в задний двор США, и это можно отнести к решенным проблемам. А среди проблем самая яркая - это иранская война, которая ни к чему хорошему не привела ни во внутренней, ни во внешней политике, показав слабость США, которые не смогли быстро победить Иран. Кроме того, баланс переговорного процесса Трампа с мировыми экономическими центрами силы подвижен. С одной стороны, Трамп договорился о целом ряде выгодных для США инвестиций со стороны мировых игроков и попытался исправить торговый баланс США за счет введения пошлин и новых правил. Но, с другой стороны, всех целей он не добился, и по целому ряду направлений идет откат. А из намеченных инвестиций в экономику США многие остались на бумаге. Поэтому успех половинчатый. Заявленных целей он явно не достиг, но ситуацию переломил, и сейчас она выглядит не настолько трагичной, как это было, когда он приходил к власти. Также ничего не решилось и по Украине, а Россия для него явно не главное направление».

По словам эксперта, «что касается внутренней политики, то основное направление это миграция, и здесь все хорошо. Нелегальную миграцию Трамп сильно прижал. Кроме того, с точки зрения борьбы с ЛГБТ (движение, запрещенное в РФ) Трамп тоже в основном побеждает. И целый ряд неприемлемых для основной массы населения законов, которые приняли в каденцию Байдена, Трамп отменил. Также он изменил ситуацию с «зеленой» повесткой. Может не так радикально и быстро, как ему хотелось, но само движение тоже остановлено, и «зеленая» повестка больше не является мейнстримом. А в числе не решенных проблем остается экономика. Единственным экономическим драйвером остается ИИ и связанные с ним технологии. Но надувается огромный пузырь, и только это является поддерживающим фактором фондового рынка США. И если пузырь сдуется, то произойдет его неминуемый крах. Это тревожный факт. Не произошло возрождение промышленного сектора США. Не решается проблема с госдолгом. Словом, есть и достижения, и провалы».                   

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