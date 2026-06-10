Моди установил рекорд по пребыванию на посту премьера Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди установил рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на посту главы правительства в современной истории страны.

В среду, 10 июня, исполняется 4 399 дней с момента, когда Моди впервые принес присягу в качестве премьера. Это произошло 26 мая 2014 года. Так, действующий премьер Индии превзошел достижение первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру, который провел на этом посту 4 398 дней подряд - с 13 мая 1952 года, когда он принял присягу, до своей смерти 27 мая 1964 года. Его рекорд держался более шести десятков лет.

25 июля 2025 года Моди уже превзошел рекорд Индиры Ганди по самому длительному непрерывному сроку пребывания на посту премьера. Ганди занимала эту должность с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года - всего 4 077 дней. Ранее Моди стал первым после Неру главой правительства, три раза подряд выигравшим выборы в парламент, будучи действующим лидером.

По данным газеты Hindustan Times, нынешний рекорд был установлен на фоне кардинальных перемен в Индии. Когда Неру возглавлял страну в первые годы после обретения независимости, население Индии составляло порядка 340 млн человек. К моменту вступления Моди в должность в 2014 году численность населения составила более 1,31 млрд и с тех пор она выросла до более чем 1,46 млрд человек.