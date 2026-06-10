Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июня 2026 / 14:43
КОТИРОВКИ
USD
10/06
71.7318
EUR
10/06
82.7785
Новости часа
ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе и складам боеприпасов ВСУ Казахстан подтвердил готовность увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан
Москва
10 июня 2026 / 14:43
Котировки
USD
10/06
currency
71.7318
0.0000
EUR
10/06
currency
82.7785
0.0000
Политолог Светов: в Армении нет сил, готовых противостоять Пашиняну
Политолог Светов: в Армении нет сил, готовых противостоять Пашиняну
10 июня 2026 / 11:57
Письмо Путину – попытка Зеленского поднять свой рейтинг на Украине. Мнение
Письмо Путину – попытка Зеленского поднять свой рейтинг на Украине. Мнение
10 июня 2026 / 11:54
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
10 июня 2026 / 11:47
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Политика и религия
Политика
Моди установил рекорд по пребыванию на посту премьера Индии
Моди установил рекорд по пребыванию на посту премьера Индии Моди установил рекорд по пребыванию на посту премьера Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди установил рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на посту главы правительства в современной истории страны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди установил рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на посту главы правительства в современной истории страны.

В среду, 10 июня, исполняется 4 399 дней с момента, когда Моди впервые принес присягу в качестве премьера. Это произошло 26 мая 2014 года. Так, действующий премьер Индии превзошел достижение первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру, который провел на этом посту 4 398 дней подряд - с 13 мая 1952 года, когда он принял присягу, до своей смерти 27 мая 1964 года. Его рекорд держался более шести десятков лет.

25 июля 2025 года Моди уже превзошел рекорд Индиры Ганди по самому длительному непрерывному сроку пребывания на посту премьера. Ганди занимала эту должность с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года - всего 4 077 дней. Ранее Моди стал первым после Неру главой правительства, три раза подряд выигравшим выборы в парламент, будучи действующим лидером.

По данным газеты Hindustan Times, нынешний рекорд был установлен на фоне кардинальных перемен в Индии. Когда Неру возглавлял страну в первые годы после обретения независимости, население Индии составляло порядка 340 млн человек. К моменту вступления Моди в должность в 2014 году численность населения составила более 1,31 млрд и с тех пор она выросла до более чем 1,46 млрд человек.

  • new_top
Также по теме:
10.06.2026 10:20
Лавров отметил, что сплоченность АСЕАН является основой устойчивости к вызовам
09.06.2026 19:45
Небензя назвал пять кандидатов на пост генерального секретаря ООН
05.06.2026 14:30
Моджтаба Хаменеи издал первый указ об амнистии
04.06.2026 16:59
Медведев: Запад "скрипит зубами", понимая, что разделить Россию на части не выйдет
03.06.2026 20:59
Киргизия впервые в своей истории войдет в Совет Безопасности ООН
29.05.2026 19:46
Убыль населения Японии бьет рекорды
29.05.2026 17:44
Индия заняла первое место в мире по производству риса
29.05.2026 12:33
В Японии отмечается рекордное сокращение населения
27.05.2026 12:59
Китай намерен поддерживать суверенитет и безопасность Кубы
27.05.2026 12:33
Индийский постпред считает двойные стандарты главной проблемой ООН
Политолог Светов: в Армении нет сил, готовых противостоять Пашиняну
Политолог Светов: в Армении нет сил, готовых противостоять Пашиняну
Письмо Путину – попытка Зеленского поднять свой рейтинг на Украине. Мнение
Письмо Путину – попытка Зеленского поднять свой рейтинг на Украине. Мнение
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
13:17
ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе и складам боеприпасов ВСУ
12:58
Казахстан подтвердил готовность увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан
12:45
Моди установил рекорд по пребыванию на посту премьера Индии
12:31
Мишустин: в России разные традиции и культуры объединяются в любви к Родине
12:15
Каллас: ЕС не ужесточает санкции в отношении Израиля из-за отсутствия единства
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:40
Трамп верит в возможность сделки, несмотря на новые удары по Ирану
11:19
Си Цзиньпин отметил, что Китай и КНДР достигли важных договоренностей
10:58
Чекунков заявил, что Севморпуть открыт для стран Запада
10:40
В Албании продолжаются протесты из-за проекта морского курорта
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО