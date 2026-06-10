Казахстан подтвердил готовность увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан

Казахстан готов обеспечить наращивание объемов транспортировки газа из России в Узбекистан. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов при общении с журналистами.

Казахстан готов обеспечить наращивание объемов транспортировки газа из России в Узбекистан. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов при общении с журналистами.

"У нас такая возможность есть, все зависит от транспортной инфраструктуры. На казахстанской стороне все для этого готово. Теперь, насколько мне известно, российская сторона ведет самостоятельные переговоры с Узбекистаном. Мы как транзитная страна готовы обеспечить транспортировку", - ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

В целом в будущем "речь идет об увеличении до 11 млрд куб. м", уточнил Аккенженов.

Некоторое время назад вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Вестям" на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия продолжает переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о расширении инфраструктуры и дополнительных поставках голубого топлива.