Российские войска нанесли удар по военно-морской базе и складам боеприпасов и горючего, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе и складам боеприпасов ВСУ
10 июня 2026 / 13:17
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские войска нанесли удар по военно-морской базе и складам боеприпасов и горючего, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - заявили в МО РФ.
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