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Политика
Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвиза
Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвиза Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвиза

Европейский союз требует от Грузии применить санкции в отношении России, если республика желает сохранить безвизовое сообщение с сообществом. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами.

Европейский союз требует от Грузии применить санкции в отношении России, если республика желает сохранить безвизовое сообщение с сообществом. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами.

"В Евросоюзе нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством. Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в ЕС? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя антироссийские санкции, и сблизиться с визовой политикой ЕС. Мы не разрушим страну, несмотря на то что Брюссель намерен сделать из визы политическое оружие", - указал он.

Некоторое время назад МИД Грузии информировал о том, что 11 июня в Брюсселе пройдут переговоры с грузинской стороной на тему безвизового режима ЕС и связанных с ним проблем. 

Еврокомиссия 19 декабря прошлого года опубликовала восьмой доклад о механизме приостановки безвизового режима. В нем сказано, что руководство Грузии не выполнило рекомендации, в том числе по отмене некоторых законов. После вступления в силу 30 декабря 2025 года новых упрощенных правил приостановки безвизового режима на первом этапе лишиться визовых привилегий могут держатели диппаспортов, а на втором - все граждане Грузии, следует из документа.

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