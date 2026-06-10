Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 45 до 53. Соответствующие данные приводит телеканал GMA News, ссылаясь на противопожарную службу республики.
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Общество
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось до 53
10 июня 2026 / 13:45
© Валерия Косилова/ ТАСС
Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 45 до 53. Соответствующие данные приводит телеканал GMA News, ссылаясь на противопожарную службу республики.
Управление гражданской обороны ранее информировало о том, что в результате землетрясения 630 человек пострадали, судьба более 10 человек остается не известной.
Землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао утром 8 июля. Местные власти сообщили о повреждении 2,5 тыс. домов, в том числе 460 были полностью разрушены. В городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение. Более 145 тыс. жителей филиппинского региона оказались затронуты последствиями стихии.
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