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Общество
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось до 53
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось до 53 Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось до 53

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 45 до 53. Соответствующие данные приводит телеканал GMA News, ссылаясь на противопожарную службу республики.

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 45 до 53. Соответствующие данные приводит телеканал GMA News, ссылаясь на противопожарную службу республики.

Управление гражданской обороны ранее информировало о том, что в результате землетрясения 630 человек пострадали, судьба более 10 человек остается не известной.

Землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао утром 8 июля. Местные власти сообщили о повреждении 2,5 тыс. домов, в том числе 460 были полностью разрушены. В городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение. Более 145 тыс. жителей филиппинского региона оказались затронуты последствиями стихии. 

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G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
14:30
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