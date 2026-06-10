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Экономика
Страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения граждан
Страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения граждан Страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения граждан

Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначаться без соответствующего обращения гражданина. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначаться без соответствующего обращения гражданина. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно - то есть, без обращения гражданина. Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд располагает необходимыми данными, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется", - приводит слова министра его пресс-служба.

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G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
14:30
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