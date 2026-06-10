Страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения граждан

Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначаться без соответствующего обращения гражданина. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначаться без соответствующего обращения гражданина. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно - то есть, без обращения гражданина. Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд располагает необходимыми данными, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется", - приводит слова министра его пресс-служба.