В ДР Конго количество летальных исходов от Эболы достигло 115

В Демократической Республике Конго (ДРК) число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола достигло 115. Об этом информировало министерство связи и по делам СМИ.

В Демократической Республике Конго (ДРК) число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола достигло 115. Об этом информировало министерство связи и по делам СМИ.

Количество инфицированных вирусом Эболы в ходе нынешней вспышки к настоящему времени составляет 598. Сутками ранее эти цифры соответственно составляли 101 и 550.

В медучреждениях находятся 297 заболевших Эболой. Показатель смертности - на уровне 19,2%. Лихорадкой затронуты 25 районов в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву.

Власти продолжают выявлять лиц, которые контактировали с инфицированными вирусом Эболы. Показатель отслеживания контактов составляет 56,3%.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая в ДРК и Уганде.