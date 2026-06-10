В Демократической Республике Конго (ДРК) число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола достигло 115. Об этом информировало министерство связи и по делам СМИ.
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Общество
В ДР Конго количество летальных исходов от Эболы достигло 115
10 июня 2026 / 14:15
© Michel Lunanga/ Getty Images/ТАСС
В Демократической Республике Конго (ДРК) число лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола достигло 115. Об этом информировало министерство связи и по делам СМИ.
Количество инфицированных вирусом Эболы в ходе нынешней вспышки к настоящему времени составляет 598. Сутками ранее эти цифры соответственно составляли 101 и 550.
В медучреждениях находятся 297 заболевших Эболой. Показатель смертности - на уровне 19,2%. Лихорадкой затронуты 25 районов в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву.
Власти продолжают выявлять лиц, которые контактировали с инфицированными вирусом Эболы. Показатель отслеживания контактов составляет 56,3%.
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая в ДРК и Уганде.
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