Fars: ВС Ирана поразили 70% целей в ходе ответных ударов по базам США

Вооруженные силы Ирана в ночь на среду поразили порядка 70% намеченных целей в ходе ответных ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Fars .

Вооруженные силы Ирана в ночь на среду поразили порядка 70% намеченных целей в ходе ответных ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Fars.

Как отмечается, выпущенные Ираном баллистические ракеты достигли целей на американских базах в Иордании, Кувейте и Бахрейне.

Некоторое время назад Центральное командование ВС США информировало о нанесении ударов по иранским территориям после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache. В качестве ответа Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) атаковал базы США в Ближневосточном регионе.