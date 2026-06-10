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Безопасность
Fars: ВС Ирана поразили 70% целей в ходе ответных ударов по базам США
Fars: ВС Ирана поразили 70% целей в ходе ответных ударов по базам США Fars: ВС Ирана поразили 70% целей в ходе ответных ударов по базам США

Вооруженные силы Ирана в ночь на среду поразили порядка 70% намеченных целей в ходе ответных ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Fars.

Вооруженные силы Ирана в ночь на среду поразили порядка 70% намеченных целей в ходе ответных ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Fars.

Как отмечается, выпущенные Ираном баллистические ракеты достигли целей на американских базах в Иордании, Кувейте и Бахрейне.

Некоторое время назад Центральное командование ВС США информировало о нанесении ударов по иранским территориям после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache. В качестве ответа Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) атаковал базы США в Ближневосточном регионе. 

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G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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14:30
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