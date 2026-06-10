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Политика
Премьер Малайзии заявил о намерении страны сотрудничать и с США, и с Китаем
Премьер Малайзии заявил о намерении страны сотрудничать и с США, и с Китаем Премьер Малайзии заявил о намерении страны сотрудничать и с США, и с Китаем

Малайзия не считает, что зависла между США и Китаем, и готова развивать отношения с обеими странами. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, находящийся с официальным визитом в Японии.

Малайзия не считает, что зависла между США и Китаем, и готова развивать отношения с обеими странами. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, находящийся с официальным визитом в Японии.

"Существует мнение, что из-за ситуации с редкоземельными минералами и положением дел в Южно-Китайском море (ЮКМ) мы застряли между США и Китаем. Но на самом деле мы не в столь сложном положении. Мы думаем исключительно о сотрудничестве с большими державами", - сказал он японскому общественному телевидению. Вместе с тем премьер признал, что в ЮКМ сохраняются разногласия между государствами, отметив, что обострения ситуации не происходит.

Китай несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были выявлены крупные запасы углеводородов. В первую очередь речь идет об архипелагах Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Участниками этих споров также являются Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. 

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Пока не вижу смысла
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16:46
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