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Республика Сербская стремится к членству в ЕС без участия в военных планах
Республика Сербская стремится к членству в ЕС без участия в военных планах Республика Сербская стремится к членству в ЕС без участия в военных планах

Республика Сербская (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) не желает обеспечивать логистическую поддержку военных планов Европейского союза, но не отказывается от идеи присоединения к сообществу. С таким заявлением выступил председатель ведущей политической партии РС "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик на форуме в городе Требинье.

Республика Сербская (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) не желает обеспечивать логистическую поддержку военных планов Европейского союза, но не отказывается от идеи присоединения к сообществу. С таким заявлением выступил председатель ведущей политической партии РС "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик на форуме в городе Требинье.

"Наш стратегический интерес - это ЕС, но мы не любой ценой хотим стать частью Европы, в которой у нас нет права голоса и где мы будем только логистической поддержкой для ее новых воинствующих структур или сугубо исполнителями ее решений. Это было бы для нас унижением", - отметил он. 

Политик назвал нынешнюю брюссельскую администрацию, от которой постоянно слышится критика, худшей за всю историю Евросоюза. По этой причине Республике Сербской лучше подождать прихода в Брюссель "новых людей", приводит его слова Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

Додик также обратил внимание, что ЕС выделяет Украине миллиарды евро и все больше превращается "из политической организации в военную и воинственную".

Вместе с тем он высказался о геополитическом положении Республики Сербской. "У нас хорошие отношения с новой администрацией США, исключительные стратегические отношения с Россией, и мы налаживаем хорошие связи с Китаем", - указал председатель партии. РС важно "избежать вовлечения в геополитические споры" и "сохранить стабильность в неспокойные времена", добавил он.

На сегодняшний день статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. 

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Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
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