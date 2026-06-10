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Экономика
Цена фьючерса на золото впервые с 23 марта опустилась ниже $4 200
Цена фьючерса на золото впервые с 23 марта опустилась ниже $4 200 Цена фьючерса на золото впервые с 23 марта опустилась ниже $4 200

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опускалась ниже отметки $4 200 за тройскую унцию впервые с 23 марта текущего года.

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опускалась ниже отметки $4 200 за тройскую унцию впервые с 23 марта текущего года.

По состоянию на 05:33 мск, стоимость драгметалла снижалась на 3,79% и торговалась на уровне $4 198,2 за тройскую унцию.

К 05:38 мск стоимость фьючерса замедлила снижение и находилась на отметке в $4 207 за тройскую унцию (-3,58%), свидетельствуют данные торговой площадки.

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G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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16:46
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