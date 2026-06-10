Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опускалась ниже отметки $4 200 за тройскую унцию впервые с 23 марта текущего года.
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Экономика
Цена фьючерса на золото впервые с 23 марта опустилась ниже $4 200
10 июня 2026 / 15:15
© AP Photo/ Mike Groll/ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опускалась ниже отметки $4 200 за тройскую унцию впервые с 23 марта текущего года.
По состоянию на 05:33 мск, стоимость драгметалла снижалась на 3,79% и торговалась на уровне $4 198,2 за тройскую унцию.
К 05:38 мск стоимость фьючерса замедлила снижение и находилась на отметке в $4 207 за тройскую унцию (-3,58%), свидетельствуют данные торговой площадки.
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