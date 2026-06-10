Глава Рособрнадзора рассказал об алгоритме удаления с ЕГЭ

Искусственный интеллект выявляет подозрительное поведение участника ЕГЭ, ставит метку, которая проверяется человеком. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС .

Искусственный интеллект выявляет подозрительное поведение участника ЕГЭ, ставит метку, которая проверяется человеком. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

"Если ИИ поставил метку, уже человек оценивает ее адекватность. У нас двухуровневая система. Решение об удалении и признание метки принимает человек. Метка автоматически поступает в штаб ППЭ, оттуда сигнал передается организатору в аудиторию. Организатор проверяет наличие запрещенного предмета, составляется протокол, на камеру предъявляется изъятое (шпаргалку, телефон, микрокамеру и тд). После этого участник удаляется с экзамена, его результат аннулируется, пересдать предмет в этом году он не может", - указал собеседник агентства на полях ПМЭФ.

По его словам, система контроля многоуровневая, но ИИ не принимает решений - только помогает человеку. Первого удаленного на досрочном этапе действительно выявил ИИ, но решение верифицирует специальный администратор, закрепленный за порталом "Смотри ЕГЭ", уточнил Музаев.