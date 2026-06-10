Российские средства противовоздушной обороны (ПЫО) за минувшие сутки нейтрализовали 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.