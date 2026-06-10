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Российские средства ПВО нейтрализовали 4 ракеты "Фламинго" и 766 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали 4 ракеты "Фламинго" и 766 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали 4 ракеты "Фламинго" и 766 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПЫО) за минувшие сутки нейтрализовали 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПЫО) за минувшие сутки нейтрализовали 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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