Борьба с туберкулезом в России по итогам 2025 года обошлась в 134,5 млрд рублей

Ущерб от борьбы с социально значимыми инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты В и С) в России по итогам 2025 года составил 511,3 млрд рублей, в том числе 134,5 млрд пришлись на долю туберкулеза. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает ТАСС .

Ущерб от борьбы с социально значимыми инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты В и С) в России по итогам 2025 года составил 511,3 млрд рублей, в том числе 134,5 млрд пришлись на долю туберкулеза. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"Прямые медицинские затраты бюджета на борьбу с этими инфекционными болезнями в 2025 году составили 262,0 млрд руб. Объемы финансирования мер по борьбе с туберкулезом в прошлом году, согласно оценочным данным, составили 134,5 млрд руб.", - следует из сообщения.

Как отмечается, при проведении оценки были учтены прямые затраты федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на реализацию мероприятий по массовому обследованию населения, проведению профилактических, противоэпидемических мероприятий и оказанию медпомощи россиянам, страдающим туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С, включая всех больных, живущих с указанными инфекционными заболеваниями, в 2025 году.