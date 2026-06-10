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Безопасность
Афганистан сообщил, что жертвами атак Пакистана стали 13 мирных граждан
Афганистан сообщил, что жертвами атак Пакистана стали 13 мирных граждан Афганистан сообщил, что жертвами атак Пакистана стали 13 мирных граждан

Вооруженные силы Пакистана атаковали афганские провинции Кунар, Хост и Пактика, что повлекло гибель 13 мирных граждан. Об этом сообщил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в соцсети X.

Вооруженные силы Пакистана атаковали афганские провинции Кунар, Хост и Пактика, что повлекло гибель 13 мирных граждан. Об этом сообщил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в соцсети X.

"Минувшей ночью пакистанские военные в очередной раз нарушили границы воздушного пространства Афганистана и подвергли бомбардировке жилые дома в провинциях Кунар, Хост и Пактика. В результате этих ударов погибли 11 детей, 1 женщина и 1 пожилой мужчина, еще 14 женщин и детей получили ранения", - говорится в сообщении.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния. 

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Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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