Афганистан сообщил, что жертвами атак Пакистана стали 13 мирных граждан

Вооруженные силы Пакистана атаковали афганские провинции Кунар, Хост и Пактика, что повлекло гибель 13 мирных граждан. Об этом сообщил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в соцсети X.

Вооруженные силы Пакистана атаковали афганские провинции Кунар, Хост и Пактика, что повлекло гибель 13 мирных граждан. Об этом сообщил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в соцсети X.

"Минувшей ночью пакистанские военные в очередной раз нарушили границы воздушного пространства Афганистана и подвергли бомбардировке жилые дома в провинциях Кунар, Хост и Пактика. В результате этих ударов погибли 11 детей, 1 женщина и 1 пожилой мужчина, еще 14 женщин и детей получили ранения", - говорится в сообщении.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.