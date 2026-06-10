Путин призвал усилить безопасность всей образовательной системы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной и социальной системе.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной и социальной системе.

Он отметил, что внешние вызовы - это преходящее, а дети - это будущее России. "К сожалению можем констатировать, что наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имея в виду и удар в Старобельске по общежитию", - указал глава государства.

"Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и безопасность в целом по всей образовательной и социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести надлежащую работу", - подчеркнул Путин.