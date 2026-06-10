Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина

Актриса труппы Центрального академического театра Российской Армии народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни. Об этом со ссылкой на театр сообщает ТАСС .

Актриса труппы Центрального академического театра Российской Армии народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни. Об этом со ссылкой на театр сообщает ТАСС.

"Не стало Людмилы Чурсиной. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему", - указали в театре.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963-м окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Л. М. Шихматова). После выпуска поступила в Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Около 10 лет работала в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. В Театре Армии служила с 1984 года - более 40 лет.

Среди наиболее ярких театральных ролей Чурсиной - Настасья Филипповна (в спектакле "Идиот"), баронесса Штраль (в спектакле "Маскарад"), Эрнестина Тютчева (в спектакле "Прощальный свет") и другие.

В 1961 году актриса дебютировала в кино: она исполнила роль в фильме Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими", где сыграла вместе с Юрием Никулиным, Василием Шукшиным и Леонидом Куравлевым. Широкую популярность ей принесли картины "Донская повесть", "Угрюм-река" (реж. Ярополк Лапшин), "Адъютант его превосходительства" (реж. Евгений Ташков), "Щит и меч" (реж. Владимир Басов).

Кроме того, Чурсина снималась в телесериалах "Закрытая школа", "Маргоша", "Интерны", "Синдром дракона", "Чужая кровь" и других.