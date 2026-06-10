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Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина
Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина

Актриса труппы Центрального академического театра Российской Армии народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни. Об этом со ссылкой на театр сообщает ТАСС.

Актриса труппы Центрального академического театра Российской Армии народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни. Об этом со ссылкой на театр сообщает ТАСС.

"Не стало Людмилы Чурсиной. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему", - указали в театре.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963-м окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Л. М. Шихматова). После выпуска поступила в Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Около 10 лет работала в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. В Театре Армии служила с 1984 года - более 40 лет.

Среди наиболее ярких театральных ролей Чурсиной - Настасья Филипповна (в спектакле "Идиот"), баронесса Штраль (в спектакле "Маскарад"), Эрнестина Тютчева (в спектакле "Прощальный свет") и другие.

В 1961 году актриса дебютировала в кино: она исполнила роль в фильме Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими", где сыграла вместе с Юрием Никулиным, Василием Шукшиным и Леонидом Куравлевым. Широкую популярность ей принесли картины "Донская повесть", "Угрюм-река" (реж. Ярополк Лапшин), "Адъютант его превосходительства" (реж. Евгений Ташков), "Щит и меч" (реж. Владимир Басов).

Кроме того, Чурсина снималась в телесериалах "Закрытая школа", "Маргоша", "Интерны", "Синдром дракона", "Чужая кровь" и других.

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